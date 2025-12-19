Unglück Explosions-Drama: 14-Jähriger nach TikTok-Experiment schwer verbrannt

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Ein lauter Knall erschüttert ein Wohnhaus in Reichenau an der Rax. Sekunden später steht ein schwerverletzter Teenager vor seinem Freund – ein Pyrotechnik-Experiment ging furchtbar schief.

Ein 14-jähriger Bursche erlitt am Donnerstagabend schwere Verbrennungen bei einem Pyrotechnikunfall in einem Wohnhaus in Reichenau an der Rax (Niederösterreich). Der Jugendliche musste mit Verletzungen im Gesicht und an den Armen ins AKH Wien eingeliefert werden. Wie die NÖN berichtet, hielt sich der Teenager bei einem gleichaltrigen Freund auf.

Gegen 17.40 Uhr war er allein in einem Zimmer im oberen Stockwerk, als plötzlich ein heftiger Knall das Haus erschütterte. Unmittelbar danach kam der schwerverletzte Jugendliche zu seinem Freund gelaufen.

⇢ Blutiger TikTok-Trend? 14-Jähriger nach Feuer-Experiment im AKH



Notärztliche Versorgung

Ein Notarzt versorgte den Verletzten noch vor Ort, bevor er zunächst ins Uniklinikum Wiener Neustadt und später ins AKH Wien transportiert wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Als mögliche Ursache wird ein TikTok-Experiment vermutet – vermutlich der Versuch, einen sogenannten „Tischvulkan“ herzustellen.