Verbrennung Blutiger TikTok-Trend? 14-Jähriger nach Feuer-Experiment im AKH

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Ein gefährliches Experiment mit Pyrotechnik endete für einen Teenager mit schweren Verletzungen. Hinter dem Unfall könnte ein TikTok-Trend stecken.

Ein 14-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen bei einem Unfall mit Pyrotechnik schwere Verletzungen zugezogen. Nach der Erstversorgung im Krankenhaus Wiener Neustadt wurde der Jugendliche ins AKH Wien überstellt, wie die „NÖN“ berichteten. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein TikTok-Experiment der Auslöser für den Vorfall gewesen sein.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in der Wohnung eines Freundes des Verletzten. Die Behörden bestätigten am Freitag auf Nachfrage die entsprechenden Medienberichte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Teenager offenbar versucht, eine Art Tischvulkan zu konstruieren.

⇢ Böller-Touristen im Visier: Tschechiens Gesetz zeigt erste Wirkung



Laufende Ermittlungen

Zu den genauen technischen Details der selbstgebauten Vorrichtung konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Fest steht jedoch, dass der 14-Jährige während des Experiments mit Feuer hantierte und sich dabei Verbrennungen zuzog. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass der Jugendliche möglicherweise einen Trend aus dem sozialen Netzwerk TikTok nachahmen wollte.

⇢ Abgerissene Finger, verbrannte Hände: Wer zu Silvester am meisten gefährdet ist



Die Untersuchungen zu den exakten Umständen des Vorfalls dauern noch an, teilte die Polizei mit.