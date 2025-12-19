Glamour Badewasser als Seife: Hollywood-Star entfacht Netz-Hysterie

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Mit tiefem Ausschnitt, Federsaum und einem Look, der an Marilyn Monroe erinnert, sorgt Sydney Sweeney bei ihrer „Housemaid“-Werbetour für Aufsehen.

Sydney Sweeney zieht derzeit alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die mit einer Jeans-Werbekampagne für Furore sorgte, gehört aktuell zu den gefragtesten Stars in Hollywood. Wo immer sie erscheint, richten sich sofort sämtliche Augen und Kameras auf sie. Momentan befindet sich die Darstellerin auf ausgedehnter Werbetour für ihren Film „Housemaid“ – jeder ihrer Auftritte auf dem roten Teppich versetzt ihre Anhängerschaft regelrecht in Verzückung.

Die enorme Fangemeinde der „Euphoria“-Darstellerin inspirierte sie zu einem außergewöhnlichen Geschäftskonzept: Sie vermarktet ihr Badewasser in Form von Seife.

Glamouröses Outfit

Bei ihrem jüngsten Auftritt präsentierte sich Sweeney in einem weißen Kleid mit extrem tiefem Ausschnitt. Das Designerstück zeichnet sich durch am Hals zusammenlaufende Träger aus. Ein eingearbeitetes Korsett betont ihre Silhouette, während der mit Federn verzierte Saum dem Ensemble eine besonders glamouröse Note verleiht.

Begeisterte Fans

Die Schauspielerin teilte Aufnahmen ihres aufsehenerregenden Outfits auch auf Instagram. Der Beitrag sammelte innerhalb kürzester Zeit rund 1,7 Millionen Likes und zahlreiche bewundernde Kommentare. „Du siehst umwerfend aus“, schreibt eine Userin. „Lange Haare, wow. Du siehst sehr schön auf diesen Fotos aus“, meint ein anderer. „Wow, was für eine wunderschöne Lady“, liest man ebenfalls in der Kommentarspalte.

Die Kombination aus dem weißen Kleid, der blonden Haarpracht und den auffällig rot geschminkten Lippen weckt unweigerlich Assoziationen zur Filmlegende Marilyn Monroe, die mit einem ähnlichen Look filmgeschichtliche Bedeutung erlangte.