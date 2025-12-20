Morgenroutine Tödliche Morgenroutine: 90 Prozent der Herzinfarkte beginnen mit diesem Fehler im Bett

3 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Der Moment des Erwachens birgt ein unterschätztes Risiko für unser Herz. Eine Ärztin erklärt, warum die ersten Minuten nach dem Aufstehen lebensentscheidend sein können.

Herzinfarktrisiko

Herzkrankheiten und Gefäßerkrankungen führen weltweit die Todesursachenstatistik an. Bei einem Herzinfarkt, medizinisch als Myokardinfarkt bezeichnet, wird die Blutzufuhr zum Herzmuskel plötzlich unterbrochen – meist durch ein Blutgerinnsel. Obwohl Brustschmerzen mit Druck-, Schwere- oder Engegefühl das klassische Warnsignal darstellen, können auch andere Symptome auftreten: Ausstrahlende Schmerzen in den linken oder rechten Arm, Kiefer, Nacken, Rücken oder Bauch, Schwindelgefühle, starkes Schwitzen, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, überwältigende Angstgefühle sowie Husten oder Keuchen. Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt ist sofortiger Notruf lebenswichtig.

Während die Rolle von Ernährung und Stress allgemein bekannt ist, macht eine Medizinerin nun auf einen überraschenden Zusammenhang aufmerksam: Bis zu 90 Prozent der Herzinfarkte könnten mit einer morgendlichen Angewohnheit in Verbindung stehen, die nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Dr. Sana Sadoxai, die auf TikTok eine beachtliche Anhängerschaft von über 42.000 Followern verzeichnet, erklärt in einem ihrer jüngsten Videos den kritischen Zusammenhang zwischen Morgenroutine und Herzgesundheit.

Morgendliche Risikofaktoren

„Die eigentliche Gefahr beginnt im Moment des Erwachens, wenn wir bewegungslos bleiben“, warnt die Ärztin. „Die meisten Menschen greifen vom Bett aus zum Handy, verharren sitzend und eilen dann hinaus – der Körper bleibt dabei in einem Zustand niedriger Aktivität bei gleichzeitig hoher Entzündungsbereitschaft.“ Diese Gewohnheit fördert schleichend Insulinresistenz, Bauchfettansammlung, Bluthochdruck, unterschwellige Entzündungsprozesse und Stoffwechselstörungen – alles Faktoren, die das Risiko für frühzeitige Herzinfarkte dramatisch erhöhen, besonders bei Übergewicht.

Die gute Nachricht: Die Lösung ist laut Dr. Sadoxai überraschend einfach und zeiteffizient. „Schon fünf bis sieben Minuten Bewegung am Morgen – sei es zügiges Gehen, Dehnübungen oder bewusstes Atmen – verbessern die Durchblutung, kurbeln den Stoffwechsel an, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und schützen das Herz nachhaltiger, als vielen bewusst ist. Körpergewicht, Stoffwechsel und Herzgesundheit stehen in enger Wechselwirkung – diese morgendliche Routine zu vernachlässigen stellt eine unterschätzte Gefahr dar. Eine kleine Änderung kann lebensrettend wirken“, betont die Medizinerin.

Präventive Maßnahmen

Sie weist zudem auf Frühwarnzeichen hin, die ernst genommen werden sollten: „Adipositas, hartnäckiges Bauchfett, Kurzatmigkeit, Diabetes oder anhaltende Erschöpfung sind frühe metabolische Alarmsignale. Handeln Sie präventiv, bevor daraus ein ernsthaftes Herzrisiko entsteht!“

Langfristig lässt sich das Herzinfarktrisiko durch umfassendere Lebensstiländerungen senken. Mediziner empfehlen den Rauchstopp, die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts sowie eine fettarme, ballaststoffreiche Ernährung mit Vollkornprodukten und mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse täglich.

Ergänzend dazu werden wöchentlich mindestens 150 Minuten moderate aerobe Aktivitäten empfohlen.