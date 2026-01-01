13 Verletzte nach Lokalbrand in Hauptstadt

Erneut hat ein Brand in einem Grazer Lokal die Silvesternacht überschattet. Zwei Jahre nach dem tödlichen Feuer in der Stern-Bar kam es wieder zu einem Zwischenfall in Graz-Innenstadt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden 13 Personen verletzt, eine davon schwer.

In der Gleisdorfer Gasse brach das Feuer aus und führte zu massiver Rauchentwicklung. Die Besucher flohen ins Freie. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach Mitternacht alarmiert, woraufhin die Straße abgeriegelt wurde. Feuerwehr, Rettung und Polizei waren vor Ort im Einsatz.

⇢ Horror-Explosion in Bar: Mindestens zehn Tote bei Silvesterparty (VIDEOS)

Verletzte Gäste

Die Polizei bestätigte insgesamt 13 verletzte Gäste, darunter ein Schwerverletzter. Zu kursierenden Gerüchten, ein Gast hätte einen Feuerwerkskörper an die Decke geschossen und dadurch Dekomaterial in Brand gesetzt, wollte die Polizei keine Stellung beziehen. Die Untersuchungen dauern an.

⇢ Glutnester-Alarm: Pizza-Ofen verwandelt Leobener Garten in Flammenmeer

Tragische Vorgeschichte

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den verheerenden Brand in der Stern-Bar zum Jahreswechsel 2023/2024, ebenfalls in Graz-Innenstadt. Damals kam eine Studentin ums Leben, zehn weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Lokalbetreiber wurde später verurteilt.