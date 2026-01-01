Gefahrengut-Waggon entgleist: Chaos und Umleitungen auf Hauptstrecke

Ein entgleister Gefahrgut-Waggon legte am Silvestertag die Hauptbahnverbindung Österreichs lahm. Die Folgen der Blockade spürten Reisende noch im neuen Jahr.

Am Silvestertag kam es auf der wichtigsten Bahnverbindung Österreichs zu massiven Beeinträchtigungen, die sich bis ins neue Jahr fortsetzten. Laut ORF entgleiste ein mit Gefahrgut beladener Waggon am Deutschen Eck. Der Vorfall ereignete sich im bayerischen Abschnitt zwischen Raubling und Rosenheim (Bayern), wobei der aus den Schienen gesprungene Waggon beide Gleise blockierte und eine komplette Sperrung der Strecke zur Folge hatte.

Umleitungen und Ersatzverkehr

Die Verbindungen zwischen Salzburg und Tirol mussten über Zell am See (Salzburg) umgeleitet werden, was erhebliche Verzögerungen nach sich zog. Für Reisende zwischen München und Innsbruck wurden Ersatzbusse bereitgestellt, allerdings mit begrenzter Kapazität. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der gefährlichen Ladung besonders komplex. Erst in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages konnte ein Gleis wieder freigegeben werden.

Die notwendigen Reparaturarbeiten sollten voraussichtlich bis zum Mittag andauern.