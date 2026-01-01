Kirchturm in Flammen: Letzte legale Böllernacht der Niederlande fordert Todesopfer

Chaos, Gewalt und ein brennender Kirchturm – die Niederlande erlebten ihre letzte Silvesternacht mit legalem Feuerwerk. Ab 2026 folgt das komplette Böllerverbot.

Der letzte Jahreswechsel mit legalen Feuerwerksraketen in den Niederlanden verlief erwartungsgemäß turbulent. Vielerorts musste die Polizei wegen Gewalttaten und Unfällen mit Pyrotechnik einschreiten. Die Einsatzkräfte verzeichneten brennende Gebäude, Verletzte und zahlreiche Festnahmen. In Nijmegen forderte ein Unglück mit einem Feuerwerkskörper sogar ein Todesopfer.

In Amsterdam fing der Turm der Vondelkirche im Stadtzentrum Feuer, wie die ANP (niederländische Nachrichtenagentur) berichtete. Die Turmspitze kollabierte, woraufhin ein massives Aufgebot an Einsatzkräften anrückte. Die landesweite Überlastung der Notrufnummer veranlasste die Behörden, die Bevölkerung zu bitten, den Notruf nur in lebensbedrohlichen Situationen zu kontaktieren.

Gewaltsame Ausschreitungen

In Breda wurden Einsatzkräfte laut Polizeimeldung mit Brandsätzen und ausgehobenen Gehwegplatten attackiert. Zusätzlich gerieten mehrere Fahrzeuge in Brand, darunter auch ein Polizeiauto, und es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen.

In Roosendaal nahe der belgischen Grenze berichtete die Polizei von Angriffen auf Beamte mit schweren Knallkörpern, was zu sieben Festnahmen führte. Auch in Den Haag eskalierten die Spannungen, als Einsatzkräfte mit Böllern beworfen wurden, wie ANP vermeldete.

Rekordverkäufe verzeichnet

Für die finale Silvesternacht mit erlaubtem Feuerwerk deckten sich die Niederländer besonders großzügig ein. Der Branchenverband für Pyrotechnik verzeichnete Verkäufe in Höhe von 129 Millionen Euro – eine Steigerung gegenüber den 118 Millionen Euro im Vorjahr.

Parallel dazu stieg laut Polizeiangaben auch die Einfuhr illegaler, hochgefährlicher Sprengkörper. Diese besitzen eine extreme Detonationskraft, die von den Behörden mit Bomben und Granaten verglichen wird. Bis Ende Dezember dieses Jahres wurden etwa 112 Tonnen illegale Feuerwerkskörper konfisziert. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr rund 107 Tonnen und 2023 etwa 79 Tonnen.

Obwohl der Verkauf und das Abbrennen schwerer Böller seit Jahren untersagt ist, können Privatpersonen diese legal in Belgien und Deutschland erwerben und anschließend über die Grenze transportieren.

Nach einem Parlamentsbeschluss soll ab dem Jahreswechsel 2026/2027 ein umfassendes Böllerverbot in Kraft treten, wie die „Krone“ berichtete.