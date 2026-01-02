Tödliche Viren in Atemluft von Walen entdeckt – Forscher warnen vor weltweiten Folgen

Mit Drohnen auf Virenjagd: Forscher entdecken beunruhigende Krankheitserreger bei arktischen Walen – die Folgen könnten weit über die Polarregion hinausreichen.

Wissenschaftler haben mit Drohnentechnologie ein beunruhigendes Virus bei arktischen Walen nachgewiesen, was auf eine zunehmende Verbreitung von Krankheitserregern in den Polarregionen hindeutet. Die innovative, nicht-invasive Sammelmethode ermöglicht es den Forschungsteams, Proben von deutlich mehr Walen in entlegenen Gebieten zu nehmen, ohne die Tiere dabei zu belasten. In diesem Sommer gelang den Wissenschaftlern ein Durchbruch: Sie konnten genetisches Material aus Drohnenproben sequenzieren und fanden dabei Übereinstimmungen mit Viren, die nachweislich schwere Erkrankungen bei Meereslebewesen verursachen können.

Die speziell ausgestatteten Drohnen fangen mit sterilen Vorrichtungen den Atemnebelauswurf der Wale auf Petrischalen oder saugfähigen Materialien auf. Diese Proben werden anschließend zur genauen Analyse an Fachlabore weitergeleitet.

Bedrohliche Entdeckung

Die Forschenden betonen, dass der Nachweis von genetischem Material nicht zwangsläufig auf eine aktive oder weitverbreitete Erkrankung schließen lässt. Dennoch geben die Ergebnisse Anlass zur Sorge, da die gefundenen Sequenzen mit Viren übereinstimmen, die in der Vergangenheit bereits Atemwegserkrankungen und Massensterben unter Meeressäugern verursacht haben.

Obwohl die Untersuchungen noch laufen, deuten erste Analysen darauf hin, dass das Virus einer Familie angehört, die sowohl die Lunge als auch in manchen Fällen das Nervensystem befallen kann.

Ökologische Folgen

Im schlimmsten denkbaren Szenario – einem massenhaften Sterben arktischer Wale durch Atemwegserkrankungen – wären die Folgen für das globale Ökosystem verheerend. Phytoplankton, das mehr als die Hälfte des Sauerstoffs unserer Erde produziert, ist auf die Nährstoffe angewiesen, die Wale liefern.

Ein drastischer Rückgang dieser Nährstoffversorgung würde die weltweite Sauerstoffproduktion empfindlich reduzieren. Das plötzliche Verschwinden von Millionen arktischer Wale hätte nicht nur für diese Tiere fatale Folgen, sondern würde eine Kettenreaktion ökologischer Schäden auslösen, die das Klimagleichgewicht unseres Planeten nachhaltig stören könnte.

Die Entdeckung reiht sich ein in wachsende Bedenken von Wissenschaftlern bezüglich eines sich global ausbreitenden Vogelgrippestamms, dessen Eindämmung bei einem möglichen Übersprung auf den Menschen schwierig werden könnte.