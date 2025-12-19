Klimakatastrophe Rekordwärme in der Arktis: 125 Jahre alte Klimarekorde gebrochen

19. Dezember 2025

Die Arktis schlägt Alarm: Rekordtemperaturen, schwindendes Meereis und orange verfärbte Flüsse zeugen von einem dramatischen Wandel in der polaren Region.

In der Arktis wurden im vergangenen Beobachtungszeitraum von Oktober 2024 bis September 2025 die höchsten Temperaturen seit 125 Jahren gemessen. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) der USA dokumentierte zudem, dass die Meereisausdehnung im März – dem Zeitpunkt ihrer üblichen maximalen Ausdehnung – den niedrigsten Stand seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen vor 47 Jahren erreichte. Der jährliche Arktis-Bericht der NOAA verdeutlicht, wie fundamental und alarmierend schnell sich die polare Region im Kontext der globalen Klimaerwärmung wandelt.

Eine Untersuchung von Kalkablagerungen aus einer entlegenen Höhle in Nordgrönland durch Wissenschaftler aus Innsbruck zeigt, dass selbst minimale Schwankungen im CO2-Gehalt erhebliche Folgen für das arktische Klimasystem haben können. Die Forscher entdeckten, dass die Arktis – von Experten oft als „Kühlschrank der Welt“ bezeichnet – vor Millionen Jahren durch warme und feuchte Perioden gekennzeichnet war und zeitweise vollständig ohne Permafrost existierte. Die Innsbrucker Wissenschaftler warnen, dass dieses Szenario gegenwärtig wieder wahrscheinlicher wird.

Veränderte Ökosysteme

Die NOAA berichtet außerdem von einer beispiellosen Begrünung der nordamerikanischen Tundra im aktuellen Beobachtungszeitraum. Steve Thur, stellvertretender NOAA-Chefwissenschaftler und stellvertretender Administrator für Meeres- und Atmosphärenforschung, erklärte: „Die Arktis erwärmt sich weiterhin schneller als der globale Durchschnitt, wobei die letzten zehn Jahre die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren.“

Als Konsequenz dieser Erwärmung „verändert der schmelzende Permafrost die Ökosysteme und färbt über 200 Wassereinzugsgebiete in der arktischen Region Alaskas orange, weil Eisen und andere Elemente in die Flüsse gelangen“, so Thur. Wissenschaftliche Untersuchungen dieser „rostigen“ Gewässer haben erhöhte Säurewerte und eine verstärkte Konzentration toxischer Metalle nachgewiesen.

Die Arktis reagiert sensibel auf Klimaveränderungen.