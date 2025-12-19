Pokertriumph Poker-Sensation! Österreicher knackt 10-Millionen-Jackpot gegen Franzosen-Legende

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Vom Online-Newcomer zum Millionen-Champion: Der 27-jährige Österreicher Bernhard Binder triumphiert bei der World Series of Poker und sahnt 8,54 Millionen Euro ab.

Die World Series of Poker Winter Edition 2025 auf den Bahamas gipfelte in einem atemberaubenden Showdown am Final Table. Der 27-jährige Österreicher Bernhard Binder und der französische Veteran Jean-Noel Thorel, von Fans respektvoll als „Poker-Opa“ bezeichnet, lieferten sich im hochdotierten 25.000-Dollar-Super-Main-Event ein Kopf-an-Kopf-Duell, das die Pokerwelt in Atem hielt. Viereinhalb Stunden lang wechselten die Chips zwischen den beiden Kontrahenten, die sich auf höchstem strategischem Niveau begegneten.

Nach einem zähen Ringen mit wechselnden Führungen behielt Binder schließlich die Oberhand und setzte sich entscheidend vom Franzosen ab. In der finalen Hand triumphierte der Österreicher mit Ass-Acht gegen Thorels König-Dame – der Sieg war perfekt. Als Belohnung durfte Binder nicht nur das begehrte WSOP-Goldarmband in Empfang nehmen, sondern auch den Hauptpreis von 10 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 8,54 Millionen Euro) – die mit Abstand größte Auszahlung seiner noch jungen Karriere. Thorel konnte sich als Runner-up immerhin mit einem Preisgeld von 6 Millionen Dollar trösten.

Kometenhafter Aufstieg

Binders Karriere gleicht einem kometenhaften Aufstieg. Erst zu Jännerbeginn tauchte sein Name plötzlich in den High-Stakes-Bereichen der Online-Poker-Szene auf. Der erste große Durchbruch gelang ihm im Februar, als er beim prestigeträchtigen 10.300-Dollar-GGMillions-Main-Event triumphierte.

Gegen ein Feld von 1.225 Konkurrenten setzte er sich durch und sicherte sich 1,8 Millionen Dollar – ein Preisgeld, das ihm den Zugang zur absoluten Poker-Elite ebnete. Der Österreicher nutzte diese Chance konsequent und legte nach: Bei einer kleineren Ausgabe desselben Turniers kassierte er weitere 330.000 Dollar. Sein aktueller Triumph beim Mega-Event auf den Bahamas ist daher keine Überraschung mehr, markiert aber dennoch einen gewaltigen Karrieresprung innerhalb nur eines Jahres.

Steiler Karrieresprung

Vor seinem 10-Millionen-Coup hatte Binder bei Live-Turnieren lediglich 328.000 Dollar erspielt. Mit dem Bahamas-Triumph katapultiert er sich nun in der österreichischen All-Time-Moneylist steil nach oben. Bemerkenswert ist auch die Parallele zu seinem engen Freund, dem Poker-Profi Samuel Mullur, der vor zwei Jahren an gleicher Stelle ein 25.000-Dollar-Event gewann und anschließend seinen Durchbruch feierte.