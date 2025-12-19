Raubüberfall Maskierter erbeutet tausende Euro – Polizei jagt Supermarkt-Räuber

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Mit gezückter Waffe forderte er Bargeld, dann verschwand er in der Dunkelheit. In Güssing jagt die Polizei einen Supermarkt-Räuber in Schwarz.

Am Donnerstagabend hat ein bewaffneter Räuber einen Supermarkt in Güssing überfallen. Der Vorfall ereignete sich um genau 19:26 Uhr. Der Unbekannte bedrohte die Kassiererin mit einer Faustfeuerwaffe und erbeutete Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, bevor er vom Tatort flüchtete.

Die sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Kriminalbeamte konnten jedoch am Tatort Spuren sichern.

⇢ Fahndung: 20-Jähriger sticht auf Mutter und ihre vier Kinder ein



Täterbeschreibung

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben und soll eine normale Statur haben. Während des Überfalls trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Stoffhose, Wollhandschuhe und schwarze Schuhe.

Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Schlauchschal verdeckt. Zeugenaussagen zufolge sprach der Mann akzentfreies Deutsch.