Gewinnspiel: Wir verlosen 20 Eintrittskarten zur Ferien-Messe Wien & Vienna Drive

3 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Virtuelle Weltreisen und Mobilitätsinnovationen unter einem Dach: Die Ferien-Messe verbindet Urlaubsträume mit Zukunftstechnologie und lockt mit einem Konzept, das bereits jetzt 90 Prozent Auslastung erreicht.

Mit dem Reisekino und Silent Cinema können Besucher eine visuelle und auditive Weltreise erleben. Ausgestattet mit Kopfhörern werden sie zu entlegenen Orten, geheimnisvollen Plätzen, lebendigen Städten und erholsamen Naturlandschaften entführt – all das inmitten des Messegeschehens. Diese immersive Erfahrung bietet eine willkommene Auszeit vom Alltag und vermittelt das Gefühl eines entspannten Kurzurlaubs.

Das Messeticket der Ferien-Messe gewährt auch Zugang zur Sonderschau „Vienna Drive“ und eröffnet damit doppeltes Erlebnispotenzial. Die Austrian Exhibition Experts GmbH (AEE), seit 2021 als heimischer Messeveranstalter aktiv, organisiert erfolgreiche Formate in Österreich und Deutschland. Das aufstrebende Unternehmen verantwortet bekannte Veranstaltungen wie die belektro, Interpädagogica, Lebenslust, Modellbau-Messe, VIECC Vienna Comic Con und Wohnschau.

Zum Portfolio gehören sowohl Lizenzmessen der Wiener Messe und Congress GmbH und der Messezentrum Salzburg GmbH als auch eigene Eventkonzepte. Mit der Übernahme von sechs weiteren bedeutenden Lizenzmessen im Herbst 2024 – darunter austropharm, Ferien-Messe, Intertool, Schweissen, Vienna Drive, Wohnen & Interieur und WIM Wiener Immobilien Messe – avanciert die AEE zum größten eigentümerinnengeführten Messeveranstalter Österreichs und festigt ihre führende Marktposition.

Vielfältiges Programm

Auch für jüngere Besucher bietet die Messe ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Kinder bis 14 Jahre genießen freien Eintritt und können sich auf Trampolinspringen, unterhaltsame Jongliershows von „Jonglina“ sowie interaktive Quiz-Veranstaltungen freuen. Ein besonderes Highlight ist das Wiedersehen mit „Radino“, dem beliebten Charakter aus dem Kinderradio, der für Autogrammstunden und Meet & Greets zur Verfügung steht.

In Halle B präsentieren führende Hersteller ihre neuesten Entwicklungen im Bereich Mobilität. Das Spektrum reicht von E-Mobilität über Hybrid- und alternative Antriebe bis zu klassischen Fahrzeugen mit modernster Technologie. Besucher haben die Möglichkeit, Fahrzeuge zu testen, sich beraten zu lassen und bei Interesse direkt vor Ort zu erwerben.

Mobilitätsinnovationen erleben

Der Schwerpunkt liegt klar auf Elektromobilität, ergänzt durch Ladeinfrastruktur und intelligente Mobilitätskonzepte. Zahlreiche Österreich-Premieren, Jubiläumspräsentationen und spezielle Erlebniszonen – vom Erzberrodeo-Fahrerlager bis zu Live-Demonstrationen wie Folier- und Poliershows, Fahrsimulatoren und Beratungsangeboten durch Mobilitätsclubs – machen die Veranstaltung zu einem informationsreichen Erlebnis für Einsteiger, E-Mobility-Enthusiasten und Mobilitätsinteressierte.

Die erfolgreiche Kombination aus Urlaubsthemen und Mobilitätsangeboten, die 2025 über 71.000 Besucher anzog, wird von der Austrian Exhibition Experts GmbH unter Lizenz der Wiener Messe und Congress GmbH 2026 fortgeführt. Das Konzept zielt darauf ab, Menschen in allen Phasen ihrer Reiseplanung und -durchführung zu begeistern.

Die hohe Nachfrage zeigt sich bereits jetzt: 90 Prozent der Ausstellungsflächen sowohl der Ferien-Messe als auch der Vienna Drive sind bereits vergeben. Clara Wiltschek, geschäftsführende Gesellschafterin der AEE, erklärt: „Die Verbindung von Vienna Drive und Ferien-Messe Wien ist die perfekte Kombination aus Reiselust und Mobilität. Hier treffen Inspiration und Innovation aufeinander. Urlaubsträume und moderne Fortbewegung ergänzen sich ideal.

Diese Synergie schafft ein einzigartiges Messererlebnis, das Besucherinnen und Besucher gleichermaßen begeistert.“