Enthüllungen Trump unter Druck: Epstein-Dokumente werden entsiegelt

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Das Tauziehen um die Epstein-Akten erreicht seinen Höhepunkt. Bis Freitag müssen die brisanten Dokumente offengelegt werden – mit potenziell explosiven Folgen.

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten steht unmittelbar bevor und könnte politische Erschütterungen auslösen. Bis Freitag Mitternacht muss Justizministerin Pam Bondi alle nicht als geheim eingestuften Dokumente im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell offenlegen. Der Kongress hatte diese Transparenzmaßnahme im November mit dem „Epstein Files Transparency Act“ gesetzlich verankert.

Nach monatelangem Tauziehen wird die Freigabe der Akten mit Spannung erwartet. Besonders in Donald Trumps MAGA-Bewegung hatte die Verzögerung für Unmut gesorgt. Der frühere Präsident, der einst enge Verbindungen zu Epstein pflegte, hatte im Wahlkampf die vollständige Offenlegung versprochen.

Trumps Kehrtwende

Nach seiner Amtsübernahme ruderte er jedoch zurück, was ihm scharfe Kritik aus den eigenen Reihen einbrachte. Zusätzlichen Zündstoff lieferte Bondis Weigerung, die Dokumente zu veröffentlichen, sowie ihre Zurückweisung von Spekulationen über eine angebliche „Epstein-Kundenliste“.

Der politische Druck führte schließlich zu einer überwältigenden Mehrheit im Repräsentantenhaus, das mit 427 zu einer Stimme für die Freigabe votierte. Der Senat stimmte anschließend einstimmig zu. Trump unterzeichnete das Gesetz umgehend, obwohl Kritiker befürchten, dass die Dokumente unvollständig sein könnten.

Politische Folgen

Das Justizministerium darf Aufzeichnungen zurückhalten, die Opfer identifizieren oder laufende Ermittlungen gefährden könnten. Parallel dazu ordnete Trump eine strafrechtliche Untersuchung zu Epsteins Verbindungen mit prominenten Demokraten an, darunter Bill Clinton.

Die demokratischen Initiatoren des Gesetzes fordern eine detaillierte Erklärung für jede Schwärzung in den Dokumenten. Um den Druck zu erhöhen, veröffentlichte der von Demokraten geführte Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses bereits 68 Bilder aus Epsteins Anwesen – darunter Aufnahmen mit dem Linguisten Noam Chomsky und Microsoft-Gründer Bill Gates.

Die bevorstehende Veröffentlichung könnte nicht nur neue Erkenntnisse über Epsteins kriminelles Netzwerk liefern.

Sondern auch die ohnehin angespannten politischen Fronten in den USA weiter verhärten.