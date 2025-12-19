KOSMO KOSMO
Trickdiebstahl

Falsche Hilfsbereitschaft: Kosovare plünderte Senioren-Konten in Wien

Falsche Hilfsbereitschaft: Kosovare plünderte Senioren-Konten in Wien
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Ein 32-jähriger Kosovare wurde am 16. Dezember in Wien-Donaustadt verhaftet. Der Mann steht im Verdacht, seit November 2025 gezielt ältere und gebrechliche Personen in verschiedenen Wiener Bankfilialen bestohlen zu haben. Die Ermittler haben bislang neun Fälle dokumentiert. Die Masche des Verdächtigen: Er bot seinen betagten Opfern Unterstützung bei Geldabhebungen an Bankomaten an und nutzte anschließend die Gelegenheit, um sie zu bestehlen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die tatsächliche Zahl der Betroffenen noch höher liegen könnte. Der bisher ermittelte Schaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Eurobereich.

⇢ Dreiste Autodiebe auf Beutetour: Polizei warnt vor „Schnallern

Geständnis abgelegt

Bei der Festnahme stellten die Beamten ein hochwertiges Mobiltelefon sicher. Im Verhör legte der Tatverdächtige ein grundsätzliches Geständnis ab.

Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern weiterhin an.

KO KOSMO-Redaktion
