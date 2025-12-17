Dreiste Autodiebe auf Beutetour: Polizei warnt vor “Schnallern”

Diebe auf Beutetour in Vorarlberg – sie testen systematisch Autotüren und nehmen unversperrte Fahrzeuge sogar für Spritzturen mit, die manchmal im Unfall enden.

In Vorarlberg steigt die Zahl der Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen deutlich an. Die Exekutive appelliert daher an alle Fahrzeughalter, ihre Autos konsequent abzuschließen und keine wertvollen Gegenstände wie Taschen oder Koffer sichtbar im Wagen zurückzulassen. Besonders wichtig sei es zudem, Wertgegenstände und vor allem Fahrzeugschlüssel niemals im Auto aufzubewahren.

Täterisches Vorgehen

Die Kriminellen gehen nach einem bestimmten Muster vor, erklärt die Polizei. Sie überprüfen systematisch Fahrzeugtüren durch sogenanntes “Schnallen” – dabei testen sie, ob die Türen unversperrt sind. Aus offenen Fahrzeugen stehlen sie dann Bargeld oder Bankomatkarten. In einigen Fällen fanden die Täter sogar Fahrzeugschlüssel, mit denen sie die Autos kurzfristig in Betrieb nahmen. Nach der Nutzung stellten die unbekannten Täter die Fahrzeuge wieder ab. Die Polizei berichtet außerdem von Fällen, in denen die Diebe mit den entwendeten Autos Unfälle verursachten, anschließend flüchteten und die beschädigten Fahrzeuge am Unfallort zurückließen.

Aktuelle Fälle

Erst Ende November versuchten zwei unbekannte Täter in Hard, aus mehreren Autos Wertgegenstände zu entwenden. Sie erbeuteten unter anderem einen Laptop und Bargeld. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Wolfurt, Satteins und Schlins, wo Kriminelle ebenfalls in Fahrzeuge eindrangen und Bargeld sowie andere Gegenstände stahlen. Die Polizei geht davon aus, dass diese Delikte von verschiedenen Tätergruppen begangen wurden.

Bereits im Juli dieses Jahres wies die Polizei darauf hin, dass schon der Versuch, fremde Fahrzeuge unbefugt zu öffnen – unabhängig davon, ob diese verschlossen sind oder nicht – als versuchter Diebstahl gewertet wird.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und darum, verdächtige Personen, die an Fahrzeugen “schnallen”, umgehend der Polizei zu melden.