Tödlicher Familienausflug: Ehepaar stürzt mit Rodel 75 Meter in die Tiefe

Ein Ehepaar verunglückte am Neujahrstag bei einer Rodelpartie in Osttirol schwer. Der 63-jährige Mann und seine 58-jährige Frau waren am Nachmittag auf der Abfahrt von der Rabantalm in Nikolsdorf unterwegs, während ihre 23-jährige Tochter mit deren gleichaltrigem Partner vorausfuhren.

Gegen 16 Uhr kam das Paar in einer leichten Linkskurve von der Forststraße ab und geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus.

An dieser Stelle fällt das Gelände unmittelbar steil ab und geht nach wenigen Metern in eine nahezu senkrechte, etwa 25 Meter hohe Felswand über. Das Ehepaar stürzte zunächst über diese Steilwand und anschließend weitere 50 Meter durch schneebedecktes Waldgelände.

Dramatische Rettungsaktion

Andere Rodler bemerkten die frische Spur, die über den Fahrbahnrand hinausführte, und hörten Hilferufe aus dem Tal. Sie setzten umgehend einen Notruf ab. Der Schwiegersohn des verunglückten Paares stieg zu den Verunfallten hinab und leistete Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf.

Für den 63-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Seine schwer verletzte Ehefrau wurde gegen 17 Uhr per Tau vom Notarzthubschrauber geborgen und zunächst ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen erfolgte später eine Verlegung ins Landeskrankenhaus Klagenfurt.

Nach Abschluss der Unfallerhebungen barg die Bergrettung Lienz den tödlich verunglückten Mann und transportierte ihn ins Tal.

Einsatzkräfte

Der Mann erlag seinen beim Absturz erlittenen Verletzungen, während seine Frau schwerste Verletzungen davontrug. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam des Rettungsdienstes psychologisch betreut.

An dem Einsatz waren die Bergrettung Lienz mit 22 Einsatzkräften sowie zwei Beamte der Alpinpolizei beteiligt.