KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sprachanalyse

Formel-1-Legende adelt Weltmeister: „Wie mein Bruder Michael“

Formel-1-Legende adelt Weltmeister: „Wie mein Bruder Michael“
EPA-EFE/ALI HAIDER
1 Min. Lesezeit |

Sprachliche Feinheiten zwischen Deutschland und Österreich zeigen sich im Alltag. Wo keine Anpassung nötig ist, bleibt die Verständigung mühelos.

Der Text enthält keine Begriffe, die einer Anpassung an österreichisches Hochdeutsch bedürfen. Es kommen keine der Kern-Anpassungsbegriffe wie „Januar“ (statt „Jänner“), „selbstständig“ (statt „selbständig“), „Einwohnermeldeamt“ (statt „Meldeamt“) oder „Arbeitsamt“ (statt „AMS“) vor.

⇢ EU knöpft sich Österreich vor – Familienbeihilfe-Streit eskaliert

Da keine Anpassungen notwendig sind, bleibt der Text unverändert und entspricht bereits dem österreichischen Sprachgebrauch.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Waffenverbot
Nächtlicher Schrecken: Mann feuerte von Terrasse auf Fahrzeuge
| Polizeieinsatz
Mit Waffe und Fußtritt: Frau greift Beamtin nach Böller-Kontrolle an
| Rettungseinsätze
140 Meter Absturz: Belgischer Teenager im Bachbett gefunden
| Bildungsreform
Bildungsminister Wiederkehr fordert einheitliche Qualitätsstandards in Kindergärten
| Cyberspionage
In Bildern versteckt: Hacker-Netzwerk infiltrierte Chrome und Firefox mit Zeitbomben
MEHR AKTUELLE NEWS