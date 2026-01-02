„Das Schlimmste am Morgen“ – Beliebte Frucht unter Verdacht

Geliebt zum Frühstück, doch laut Experten ein Fehler: Die Banane könnte den Körper mit Blutzuckerschwankungen und Säurebildung belasten.

Bananen erfreuen sich als Frühstücksoption großer Beliebtheit. Für viele Menschen gehören sie fest zum täglichen Speiseplan. Besonders Personen mit Vorliebe für süße Frühstücksvarianten integrieren das gelbe Obst bereits in ihre morgendliche Mahlzeit. Ob als Zutat im Müsli, als Bestandteil von Porridge oder einfach pur für unterwegs – die Banane ist ein verbreiteter Frühstücksbegleiter. Ihr angenehmer Geschmack und die unkomplizierte Handhabung machen sie attraktiv. Zudem gilt die Banane als nährstoffreiche Frucht mit wertvollen Mineralstoffen.

Experten-Warnung

Doch der britische Ernährungsexperte Dr. Daryl Gioffre rät entschieden vom Verzehr der süßen Frucht zum Frühstück ab. „Bananen sind so ziemlich das Schlimmste, was man zum Frühstück essen kann“, erklärt er im Online-Magazin Byrdie. Seine Warnung stützt sich auf drei wesentliche Argumente: Erstens enthält die Banane überdurchschnittlich viel Fruchtzucker, was zu einem raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels führt – mit anschließendem ebenso schnellem Abfall. Diese Schwankung löst Heißhungerattacken aus.

Wer bereits nach dem Frühstück Heißhunger verspürt, gerät leicht in einen Kreislauf aus wiederkehrenden Blutzuckerschwankungen über den gesamten Tag. Zweitens kann ein absinkender Blutzuckerspiegel Erschöpfungszustände und Konzentrationsprobleme verursachen. Drittens führt die Verdauung des Bananenzuckers zu Gärungsprozessen, bei denen Alkohol entsteht. Dies fördert die Bildung von Säuren, die entzündliche Prozesse begünstigen und den Körper belasten können. Langfristig steigt dadurch das Risiko für Erkrankungen wie Arthrose und Gicht.

Richtige Kombination

Dennoch besteht für Bananenliebhaber kein Grund zur Sorge – ein vollständiger Verzicht ist nicht nötig. Entscheidend sind vielmehr der richtige Zeitpunkt und die passende Kombination. Die Banane bleibt ein wertvolles Lebensmittel mit hohem Gehalt an Kalium, Magnesium und Vitamin B6. Insbesondere für Sportler bieten die rasch verfügbaren Kohlenhydrate der Banane Vorteile.

Vor und während körperlicher Aktivität dient sie als schnelle, schmackhafte und gesunde Energiequelle. Die unerwünschten Wirkungen lassen sich durch geschickte Kombination neutralisieren. Eine Verbindung mit gesunden Fetten oder bestimmten Gewürzen und Kräutern kann die Säurebildung hemmen und die Verstoffwechslung optimieren.

Eine mit Zimt gewürzte Banane oder die Kombination mit Erdnüssen steigert zudem den Geschmack.