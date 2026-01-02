OnlyFans-Star Lily Phillips ließ sich taufen – „um Beziehung zu Gott zu festigen“ (VIDEO)

Vom Erotikmodel zur Wiedergetauften: Eine 24-jährige OnlyFans-Creatorin kehrt nach turbulenten Zeiten zum Glauben zurück und will nun andere in der Branche inspirieren.

Die 24-jährige OnlyFans-Creatorin Lily Phillips sorgte kürzlich mit einem ungewöhnlichen Schritt für Aufsehen: Sie entschied sich für eine erneute Taufe. Ihre religiös geprägte Familie reagierte mit Begeisterung auf diesen Entschluss. Auch ein Familienmitglied, das als Geistlicher tätig ist, unterstützte sie bei diesem spirituellen Neuanfang. In einem Gespräch mit Us Weekly erläuterte Phillips ihre Beweggründe: „Ich denke, ich habe mich eine Zeit lang vom Glauben entfernt, und ich glaube, ich war auch zu einem großen Teil in Verleugnung.“ […] „Ich hatte meinen Glauben einige Zeit nicht praktiziert. Ich wollte einfach wieder getauft werden, um meine Beziehung zu Gott neu zu festigen.“ Die Influencerin gab an, nach einer schwierigen Lebensphase im Glauben Halt gefunden zu haben.

Über die Bedeutung der Rückkehr zu ihrem Glauben für ihre Karriere als Erwachsene sagte Lily: „Das (Anm.: OnlyFans) ist definitiv in den Hintergrund gerückt. Ich versuche das noch herauszufinden, aber im Hinblick auf 2026 setze ich gerade andere Dinge an erste Stelle.“

Spiritueller Alltag

Die Content-Creatorin möchte künftig ihre Spiritualität stärker in den Alltag einbinden. Obwohl ihre häufigen Reisen regelmäßige Kirchenbesuche erschweren, plant sie, vermehrt zu beten und religiöse Praktiken abseits kirchlicher Institutionen zu pflegen. Phillips beabsichtigt zudem, ihre Glaubenserfahrungen mit Kolleginnen aus der Erotikbranche zu teilen: „Das sollte ich auf jeden Fall machen, denn ich glaube, es gibt viele christliche Frauen in dieser Branche.“ „Aber vielleicht wissen die Leute das nicht, oder sie fühlen sich nicht wohl, darüber zu reden, aus Angst vor Verurteilung.“

Früherer Rekord

Bereits im Juli dieses Jahres hatte das Erotikmodel für Schlagzeilen gesorgt. Damals verkündete Phillips in einem Instagram-Video, innerhalb von zwölf Stunden mit 1.113 Männern intim geworden zu sein. Zu diesem Vorfall äußerte sie sich mit den Worten: „Gestern war ich mit 1.113 Männern in nur zwölf Stunden zusammen. Und heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?“

Mit dieser Aktion übertraf sie einen inoffiziellen Rekord und löste kontroverse Diskussionen aus.