Freizeitdrama Rodeldrama am Semmering: Frau kracht in Holzbande – schwer verletzt

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Eine 56-jährige Israelin erlitt am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Erlebnisrodelbahn am Semmering (Niederösterreich). Der Vorfall ereignete sich gegen 15:45 Uhr, als die Frau während der Abfahrt offenbar die Kontrolle über ihr Sportgerät verlor.

Unmittelbar vor einer Linkskurve kam sie von der Bahn ab und kollidierte mit einer seitlich angebrachten Holzbande.

Rettungseinsatz

Nach dem Unfall wurde die Schwerverletzte von Einsatzkräften der Bergrettung ins Tal transportiert, wo sie die notwendige Erstversorgung erhielt. Im Anschluss erfolgte ihr Transport ins Krankenhaus Wiener Neustadt.

Die Landespolizeidirektion bestätigte den Vorfall in einer am Freitag veröffentlichten Aussendung.