Horror-Crash: Autofahrer erfasst Mopedlenkerin

Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped in Graz-Umgebung erlitt eine 44-jährige Frau aus Voitsberg lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen kurz nach 6 Uhr, als die Frau mit ihrem Zweirad auf der L 336 von Hitzendorf in Richtung Lieboch unterwegs war.

Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Mann aus Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der L 383. Als er auf die L 336 abbog, kam es zur folgenschweren Kollision mit dem Moped. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Rettungseinsatz

Die schwerverletzte Mopedfahrerin wurde nach der Erstversorgung umgehend ins LKH Graz transportiert. Neben Polizeikräften waren auch ein Notarzt, Sanitäter des Roten Kreuzes sowie Einsatzkräfte der Feuerwehren Berndorf und Hitzendorf vor Ort im Einsatz.