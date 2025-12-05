Horror-Crash: Linienbus rammt Pkw – 12 Verletzte

Dramatische Szenen auf der B129: Ein Pkw kracht in einen Linienbus, hinterlässt zwölf Verletzte und löst einen Großeinsatz von Rettungskräften aus.

Ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus erschütterte am Nachmittag den Feierabendverkehr auf der B129 in Alkoven, Oberösterreich. Gegen 16:45 Uhr kam es zu der heftigen Kollision, bei der eine Person im Auto eingeklemmt wurde und schwere Verletzungen erlitt. Auch mehrere Businsassen trugen bei dem Unfall Blessuren davon.

Die Ermittlungen zur Unfallursache auf der stark frequentierten Bundesstraße laufen noch. Der Crash ereignete sich bei Streckenkilometer 19, unmittelbar nach dem Ortsausgang. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Autofahrer mit technischem Gerät aus dem demolierten Fahrzeug befreien.

Umfangreicher Rettungseinsatz

Sowohl der Fahrer als auch sein Mitfahrer wurden anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch im Verkehrsverbund-Bus gab es Verletzte, die ein ortsansässiger Mediziner direkt in seiner Praxis erstversorgte.

Insgesamt kümmerten sich sechs Einsatzfahrzeuge und zwei Notärzte von Rotem Kreuz und Samariterbund um die zwölf verletzten Personen. Die Bergung der Buspassagiere sowie des eingeklemmten Unfallopfers übernahmen die Feuerwehreinheiten aus Alkoven und Polsing.

