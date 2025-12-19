Netzempörung Mein Trinkgeld steckt im Preis“ – Geiziger Gast oder cleverer Troll?

19. Dezember 2025

Ein vermeintlich geiziger Restaurantbesucher sorgt für Aufruhr im Netz. Seine Aussage zu Trinkgeld und teuren Speisen entfacht einen digitalen Sturm – mit ungeahntem Twist.

Das Internet kocht wieder einmal über. Ein satirischer Beitrag auf Facebook, der eine vermeintlich überhöhte Restaurantrechnung anprangert, löst derzeit eine Welle der Entrüstung aus.

„Ich m/30 gehe einmal die Woche essen für 100 Euro gebe aber kein Trinkgeld mehr. Nicht, weil ich geizig bin, sondern, weil Essen inzwischen unbezahlbar ist“, lautet der provokante Text zu einem Foto einer Rechnung aus einem Lokal in Siegburg (Deutschland) von Anfang Dezember.

1 3/4 Wasser Still 9,90



1 Cola Zero, 0,33 3,60



2 Grill Teller á 19,90



1 Lamm Med. groß 25,90



1 Piraten-Spieß 22,90



1 Sprite 3,20



SUMME 102,30

Der Verfasser legt nach: „Über 100 Euro für ein normales Abendessen. Sorry, aber mein Trinkgeld ist schon im Preis drin.“ Besonders seine anschließende Bemerkung erhitzt die Gemüter: „Ich bin zwar kein Geringverdiener und könnte locker 20 Euro Trinkgeld geben, aber das spar‘ ich mir dann lieber.“

Empörte Reaktionen

Diese Aussage reichte aus, um einen Sturm der Entrüstung zu entfachen. Die Kommentarspalte füllte sich rasch mit empörten Reaktionen:

„Wenn du kein Geringverdiener bist, und locker 20 Euro als Trinkgeld geben kannst, dann mach es doch. Tut dir ja nicht weh. Heul hier nicht rum.“

„Du bist die Art von Gast, bei der jedes Restaurant schöner wirkt, sobald du es wieder verlässt.“

Satirischer Hintergrund

„Kannst auch deinen Arsch in den Supermarkt bewegen einkaufen, dann in deiner Küche kochen, daheim Essen und dann abwaschen. Zwingt dich niemand ins Restaurant Kollege.“

„Er bestellt 4 Gerichte zu fressen und heult dann rum. Junge ja unglaublich.“

Die Liste der scharfen Entgegnungen ist lang, und viele dieser Kommentare erhalten ihrerseits zahlreiche Zustimmungen. Kaum jemand scheint dabei zu bemerken, dass es sich um einen Satire-Account handelt.

Für den Urheber dürfte das allerdings ein voller Erfolg sein – die Reichweite seines Beitrags ist beachtlich.