Horror-Sturz in Tirol: Rodlerin stürzt 40 Meter in die Tiefe

Dramatische Szenen in Tirol: Eine Rodlerin stürzte 40 Meter durch steiles Gelände und musste per Hubschrauber gerettet werden. Die Schneeverhältnisse wurden ihr zum Verhängnis.

Eine 47-jährige Deutsche verunglückte am Montagnachmittag bei einem Rodelausflug in Obertilliach (Osttirol) schwer. Die Frau geriet auf einem schneearmen Abschnitt von der Rodelbahn ab und stürzte anschließend 40 Meter durch steiles Gelände. Nach dem Unfall blieb die Schwerverletzte an der Absturzstelle liegen, musste per Tau geborgen werden und wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

