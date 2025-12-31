Betrunkener (50) rammt Auto – Führerschein weg, Verletzte im Spital

Alkohol am Steuer führte in Villach zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein betrunkener 50-Jähriger verursachte einen Unfall mit drei Verletzten.

In Villach ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, als ein alkoholisierter 50-jähriger Autofahrer mit dem Fahrzeug eines 20-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie ein jugendlicher Beifahrer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, der sich im Wagen des jüngeren Fahrers befand, verletzt. Alle Unfallbeteiligten mussten vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Villach transportiert werden, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Alkoholtest vor Ort

Die durchgeführten Alkoholtests zeigten, dass der 20-jährige Lenker nüchtern war, während sein älterer Unfallgegner unter Alkoholeinfluss stand.

Als Konsequenz wurde dem 50-Jährigen der Führerschein abgenommen.

