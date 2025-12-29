1,6 Promille: Polizei stoppt Alkolenkerin mit ungesichertem Baby

Mit über 1,6 Promille und einem ungesicherten Säugling im Auto verursachte eine 34-Jährige mehrere Unfälle auf der Turracher Straße.

Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr am Sonntagnachmittag auf der Turracher Straße (B05) talwärts in Richtung Ebene Reichenau. Die Frau, die von der Turracherhöhe in Kärnten kam, erregte gegen 15.00 Uhr die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer durch ihre auffällig unsichere Fahrweise in Schlangenlinien.

Während ihrer Fahrt verursachte die Lenkerin zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden, was Augenzeugen dazu veranlasste, den Polizeinotruf zu wählen. Eine Polizeistreife konnte die Fahrerin kurz darauf anhalten. Ein sofort durchgeführter Alkomattest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung mit mehr als 1,6 Promille.

⇢ Casino-Nacht endet in Handschellen: Kroate wollte mit 2 Promille heimfahren



Gefährdeter Säugling

Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Besonders alarmierend war die Entdeckung eines nicht ordnungsgemäß gesicherten Säuglings auf der Rückbank des bereits mehrfach beschädigten Fahrzeugs.

Bei der nachfolgenden Untersuchung konnten die Einsatzkräfte mindestens eine der gemeldeten Unfallstellen ausfindig machen.

⇢ Serbiens Blitzer-Falle: Neuer Super-Radar kommt



Die 34-Jährige muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen – sie wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen zur Anzeige gebracht.