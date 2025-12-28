KOSMO KOSMO
Polizeieinsatz

Casino-Nacht endet in Handschellen: Kroate wollte mit 2 Promille heimfahren

FOTO: iStock/METHEE PROMWONG
2 Min. Lesezeit | 28. Dezember 2025

Vom Casino direkt ins Polizeigewahrsam: Ein stark alkoholisierter Kroate wollte nach dem Glücksspiel noch Auto fahren – und endete mit Handschellen statt Lenkrad.

Ein Casino-Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr einen deutlich alkoholisierten Besucher in Wien-Innere Stadt. Der Mann, der ein Parkticket bei sich trug, machte sich auf den Weg zu einer Tiefgarage in unmittelbarer Nähe. Der Security-Mitarbeiter reagierte umgehend und verständigte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife der Inspektion Laurenzerberg.

Die Polizeibeamten konnten den 35-jährigen Kroaten direkt beim Verlassen der Garage in seinem Fahrzeug anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkovortest einen Wert von etwa 2 Promille. Die Polizisten entzogen dem Mann daraufhin vorläufig die Fahrerlaubnis.

⇢ 1,32 Promille am Steuer: Alkolenkerin rammt Auto mit Kleinkindern (VIDEO)

Aggressive Reaktion

Während der weiteren Amtshandlung verschlechterte sich die Situation zunehmend. Der 35-Jährige verhielt sich zunehmend unkooperativ und aggressiv. Er ignorierte mehrfach die Anweisungen der Beamten und verließ sein Fahrzeug erst nach wiederholter Aufforderung. Anschließend nahm er eine bedrohliche Haltung gegenüber den Polizisten ein und sprach Drohungen gegen sie aus.

⇢ Besoffen auf Skipiste: Rettungsdrama mit Messer-Attacke

Als Konsequenz seines Verhaltens wurde der Mann festgenommen.

⇢ Ich bring dich um!“ – Abgewiesener rastet vor Wiener Club aus

