1,32 Promille am Steuer: Alkolenker rammt Auto mit Kleinkindern (VIDEO)

Mit 1,32 Promille im Blut verursachte ein 42-Jähriger am Heiligen Abend einen schweren Unfall. Eine Frau wurde im Wrack eingeklemmt, drei weitere Insassen blieben unverletzt.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck setzte sich am Heiligen Abend trotz erheblicher Alkoholisierung von 1,32 Promille ans Steuer seines Fahrzeugs. Auf der L 1268 im Gemeindegebiet Manning kam es gegen 17 Uhr zur Kollision mit dem Auto eines 64-Jährigen, der aus entgegengesetzter Richtung kam und ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammt. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in ein angrenzendes Feld.

Aufwändige Rettungsaktion

Während der 64-jährige Fahrer sowie zwei Kleinkinder im Alter von einem und vier Jahren auf der Rückbank ohne Verletzungen davonkamen, wurde die 61-jährige Beifahrerin im stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Manning, Ottnang am Hausruck und Pilsbach mussten die Frau mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Wie die Polizei am Ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte, musste der alkoholisierte 42-Jährige nach dem positiven Alkoholtest seinen Führerschein abgeben.