Pflegerin war in Kirche: Dieb räumt Wohnung aus während Seniorin schläft

Während eine pflegebedürftige 65-Jährige schlief und ihre Betreuerin in der Christmette war, schlug ein Dieb zu. Die Beute in Innsbruck ist beträchtlich.

In der Nacht zum Heiligabend verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in Innsbruck, während die pflegebedürftige Bewohnerin schlief. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22:30 Uhr und 23:45 Uhr in einem Mehrparteienhaus, wobei der Täter über die Balkontüre eindrang. Die 65-jährige slowakische Bewohnerin bekam von dem Einbruch nichts mit.

Entdeckung des Einbruchs

Als die Pflegerin der Frau von ihrem Besuch der Weihnachtsmesse zurückkehrte, entdeckte sie den Einbruch. Der Dieb hatte Schmuckstücke, Uhren, Bargeld und einen Silberbarren entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.