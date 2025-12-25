Für mehr Unabhängigkeit: Israel pumpt Rekordsumme in eigene Rüstungsindustrie

Nach Waffenembargos im Gaza-Konflikt setzt Israel auf Selbstversorgung: 93 Milliarden Euro fließen in die heimische Rüstungsindustrie – ein strategischer Kurswechsel.

Israel plant milliardenschwere Investitionen in heimische Rüstungsindustrie, um Unabhängigkeit zu stärken. Die israelische Regierung beabsichtigt, ihre Waffenindustrie mit Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Schekel (etwa 93 Milliarden Euro) über das nächste Jahrzehnt auszubauen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verkündete diese Pläne während einer Abschlussfeier für neue Luftwaffenpiloten. Der strategische Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern – eine Reaktion auf die vorübergehende Aussetzung von Waffenlieferungen durch mehrere Länder während des Gaza-Konflikts.

Die deutsche Bundesregierung hatte ihre Rüstungsexporte nach Israel zeitweise eingestellt, nachdem der Krieg im Gazastreifen zu einer hohen Zahl ziviler Opfer geführt hatte. Ähnliche Beschränkungen wurden auch von anderen europäischen Staaten sowie den USA als wichtigstem Verbündeten Israels verhängt. Diese Maßnahmen stießen in Jerusalem auf deutliche Kritik. In seiner Ansprache erwähnte Netanjahu ausdrücklich Deutschland, das seinen Angaben zufolge zunehmend Interesse an Waffensystemen aus israelischer Produktion zeige.

Deutsch-Israelische Kooperation

Erst in der vergangenen Woche unterzeichneten beide Länder eine Vereinbarung zur Erweiterung des Arrow-3-Raketenabwehrsystems, das Deutschland vor möglichen russischen Raketenangriffen schützen soll. Das Gesamtvolumen dieses Geschäfts beläuft sich auf rund 5,7 Milliarden Euro und markiert damit das umfangreichste Rüstungsgeschäft in der Geschichte Israels. Die Waffenkooperation zwischen beiden Ländern hat jedoch eine lange Tradition – Deutschland liefert seit Jahrzehnten größere Waffensysteme an Israel.

Strategische Unabhängigkeit

Das neu angekündigte Rüstungsprogramm verfolgt nach Aussage des rechtskonservativen Regierungschefs das zentrale Ziel, „unsere Abhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren, selbst von Freunden“.