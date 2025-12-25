KOSMO KOSMO
KOSMO KOSMO
Brutaler Weihnachtsbesuch: Frau rammte mit Eisenrohr Nachbar-Tür ein

1 Min. Lesezeit | 25. Dezember 2025

Am Heiligen Abend sorgte ein bedrohlicher Vorfall in Wien-Währing für Polizeieinsatz. Eine 45-jährige Frau verschaffte sich gegen 11 Uhr gewaltsam Zugang zur Wohnung ihrer 28-jährigen Nachbarin. Die Angreiferin benutzte dabei ein etwa 1,5 Meter langes Eisenrohr, mit dem sie mehrfach gegen die Wohnungstür schlug, bis diese nachgab.

Nach dem Eindringen in die fremde Wohnung traf die Frau auf die Bewohnerin, woraufhin sie die Flucht ergriff und sich in ihre eigene Wohnung zurückzog. Die jüngere Nachbarin verständigte umgehend die Polizei.

⇢ Brutale Rache nach Würstelstand-Streit: Jugendgang filmte eigene Gewaltexzesse

Polizeiliche Maßnahmen

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf ein und nahmen die mutmaßliche Täterin vorläufig fest. Das als Tatwerkzeug verwendete Eisenrohr wurde von den Beamten sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat liegen derzeit noch im Dunkeln. Ein konkretes Motiv für den Angriff konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern an.

KOSMO-Redaktion
