Zerstörte Autos, gezücktes Messer – 23-Jähriger Syrer randaliert zu Weihnachten

Beschädigte Autos führten die Polizei zu einer brisanten Entdeckung: In Innsbruck bedrohte ein junger Mann drei Personen mit einem Messer – am Heiligen Abend.

Am Weihnachtsabend rückte die Polizei gegen 20.30 Uhr zu einem Einsatz in der Kranebitter Allee in Innsbruck aus. Grund war die Meldung über einen Mann, der gegen mehrere Fahrzeuge getreten haben soll. Die Beamten konnten bei ihrer Ankunft tatsächlich Beschädigungen an einem der Fahrzeuge feststellen.

Bedrohung mit Messer

Im Zuge ihrer Ermittlungen begaben sich die Einsatzkräfte in ein nahes Gebäude, aus dessen Erdgeschoss laute Streitgeräusche zu vernehmen waren. Dort trafen die Polizisten auf einen 23-jährigen Syrer, der ein Messer in der Hand hielt. Er steht unter Verdacht, drei slowakische Staatsangehörige im Alter von 21, 22 und 49 Jahren damit bedroht zu haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der Vorfall an die zuständigen Behörden zur weiteren rechtlichen Bearbeitung gemeldet.