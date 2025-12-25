Leichenfund löst Großeinsatz aus – Polizei entdeckt drei weitere Tote

Grausiger Fund am Rheinufer führt zu weiterer Entdeckung: Nach einer männlichen Leiche in der Schweiz stießen Ermittler auf drei tote Familienmitglieder in Liechtenstein.

Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Rheinufer in Sevelen (Schweiz) wurden am Mittwochnachmittag drei weitere tote Personen in einer Wohnung in Vaduz (Liechtenstein) entdeckt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Familienmitglieder des zuerst aufgefundenen 41-jährigen Liechtensteiners – seinen 73-jährigen Vater, seine 68-jährige Mutter sowie seine 45-jährige Schwester. Die St. Galler Kantonspolizei bestätigte die Identität des am Morgen gefundenen Mannes.

Die Entdeckung der drei weiteren Leichen erfolgte gegen 16.25 Uhr, wie die Landespolizei Liechtenstein auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Todesursache des am Rheinufer gefundenen Mannes blieb zunächst ungeklärt. Ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei erklärte, dass diesbezügliche Untersuchungen noch im Gange seien.

Laufende Ermittlungen

Ein Großaufgebot der Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zu den drei in der Wohnung aufgefundenen Toten. Die Untersuchungen werden in sämtliche Richtungen geführt. Zu den Todesumständen der drei Familienmitglieder machte die Liechtensteiner Landespolizei aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Die Behörden versicherten jedoch, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe und nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht von weiteren Opfern ausgegangen werde.