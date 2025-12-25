KOSMO KOSMO
Großeinsatz

Vergessene Kerze: 21 Menschen an Heiligabend aus Schlaf gerissen (FOTOS)

FOTO: FF Hadersdorf
1 Min. Lesezeit | 25. Dezember 2025

Dramatische Weihnachtsnacht in Kindberg: Eine vergessene Kerze im Treppenhaus löste einen Brand aus, der 21 Menschen aus dem Schlaf riss und Großalarm auslöste.

In der Nacht zum Christtag musste ein Mehrparteienhaus in Kindberg (Steiermark) aufgrund eines Feuers geräumt werden. Der Notruf ging laut Angaben der Polizei um 2 Uhr ein. Die Löscharbeiten konnten bereits nach 50 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 21 Personen im Gebäude. Drei Bewohner aus dem dritten Stockwerk wurden von der Feuerwehr mittels Leiter in Sicherheit gebracht. Rund 70 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.

⇢ Lebensretter an Heiligabend: Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Tragödie

Rettungseinsatz

Auch das Rote Kreuz war mit mehreren Sanitätern sowie einem Notarzt vor Ort. Erfreulicherweise blieben alle Hausbewohner unverletzt.

Brandursache

Nach Ermittlungen der Polizei war vermutlich eine auf einer Kunststoffbox im Treppenhaus abgestellte Kerze oder Laterne der Auslöser des Brandes. Die starke Hitzeentwicklung ließ den Kunststoff Feuer fangen, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte.

⇢ Drama in der Nacht: Flammen verschlingen Haus während Oma schläft

Am Treppenhaus entstand beträchtlicher Sachschaden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

