Drama in der Nacht: Flammen verschlingen Haus während Oma schläft

Mitten in der Nacht loderten die Flammen in Petersdorf II. Eine 76-Jährige schlief nach dem Heizen ein – mit verheerenden Folgen für ihr Wohnhaus.

In der Nacht zum Montag geriet ein Wohnhaus in Petersdorf II im Bezirk Graz-Umgebung in Brand. Insgesamt 120 Feuerwehrleute rückten zu dem Einsatz aus. Die 76-jährige Hausbewohnerin hatte vor dem Unglück einen Ofen beheizt und war anschließend eingeschlafen, was nach ersten Erkenntnissen die Brandursache sein dürfte. Der Notruf ging gegen 23.45 Uhr ein. Da sich in direkter Nachbarschaft eine Tischlerei sowie ein Wirtschaftsgebäude befanden, war schnelles Handeln der Einsatzkräfte geboten.

Die Seniorin konnte sich selbständig aus dem brennenden Gebäude retten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde sie ins LKH Graz transportiert. Obwohl die Feuerwehren rasch vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnhaus vollständig ausbrannte. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Ursache bestätigt

Gegenüber den Ermittlern gab die 76-Jährige an, dass sie nach dem Anheizen des Ofens eingeschlafen sei. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit hohem Personaleinsatz an der Brandbekämpfung, wobei besonders die schnelle Reaktionszeit der Feuerwehren positiv vermerkt wurde.

Bei dem Vorfall wurde die Hausbewohnerin verletzt, und das Gebäude wurde durch die Flammen vollständig zerstört.