Brandanschlag

Trump-Kandidat triumphiert – Jüdisches Fahrzeug in Flammen

Trump-Kandidat triumphiert – Jüdisches Fahrzeug in Flammen
(envato: auto brennt)
1 Min. Lesezeit | 25. Dezember 2025

Ein brennendes Auto mit jüdischem Festtagsgruß erschüttert Australien kurz nach dem Terroranschlag am Bondi Beach und befeuert die Antisemitismus-Debatte.

Nach dem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney ist im Süden Australiens ein Fahrzeug mit jüdischem Festtagsgruß in Flammen aufgegangen. Der Vorfall, bei dem ein Auto mit der Aufschrift „Happy Chanukah!“ nachts vollständig ausbrannte, verschärft die ohnehin angespannte Debatte über zunehmenden Antisemitismus im Land. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, während die jüdische Gemeinschaft besorgt auf diesen Vorfall reagiert, der in zeitlicher Nähe zum Terroranschlag steht.

⇢ 15 Tote in Sydney – Bondi‑Attentäter jetzt mit 59 Anklagepunkten

US-Wahl entschieden

In den USA ist unterdessen die langwierige Auszählung einer umstrittenen Wahl zu Ende gegangen. Nach mehreren Wochen intensiver Überprüfungen zahlreicher Wahlakten steht nun der Sieger fest. Der von US-Präsident Trump favorisierte Kandidat konnte sich durchsetzen.

⇢ Terroristen von Sydney waren Vater und Sohn: Holocaust-Überlebender unter Opfern

Die Auszählung hatte sich aufgrund von Unstimmigkeiten und notwendigen Nachprüfungen ungewöhnlich lange hingezogen, was für zusätzliche politische Spannungen gesorgt hatte.

