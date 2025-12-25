Punsch, Pilze, Glücksbringer: Wiener Silvestermärkte locken mit 148 Standorten

Glücksschweinchen, Rauchfangkehrer und Hufeisen: Wien bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. An 148 Standorten können Wiener ihre traditionellen Glücksbringer für 2026 erwerben.

Der Jahreswechsel naht, und mit ihm kehrt eine bei den Wienern fest verankerte Tradition zurück. Die beliebten Neujahrsmarktstände öffnen heuer vom 27. bis 31. Dezember ihre Pforten. Wer auf der Suche nach Glücksschweinchen, Rauchfangkehrern oder Hufeisen ist, findet an 148 verschiedenen Standorten in Wien die passenden Glücksbringer für den Silvesterabend.

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erläutert den historischen Hintergrund: „Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen, aber auch Süßigkeiten verschenkt.“ Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt. Ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2026 gibt es bei jedenfalls genug.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot der Marktstände beschränkt sich nicht nur auf traditionelle Glückssymbole. Besucher finden ebenso Scherzartikel für heitere Stimmung sowie Punsch und Glühwein zum Aufwärmen. In diesem Jahr laden insgesamt fünf Silvestermärkte zum Verweilen ein: Sie befinden sich vor dem Schloss Belvedere, in Wien-Favoriten, am Meidlinger Platzl, vor dem Schloss Schönbrunn sowie am Franz Jonas Platz in Wien-Floridsdorf.

Klare Regelungen

Die Organisation der Neujahrsmarktstände unterliegt klaren Regelungen in der Wiener Marktordnung. Die zuständigen Behörden kontrollieren sämtliche Aspekte wie Platzvergabe, Einhaltung der Gewerbeordnung, korrekte Preisauszeichnung sowie die genehmigte Größe der Stände.

Somit steht einem gelungenen Start ins Jahr 2026 nichts mehr im Wege.