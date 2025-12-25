Tanzeinlage: Verhüllter Maskenmann sorgt für Unruhe bei Weihnachtsmesse (VIDEO)

Ein maskierter Tänzer sorgte für Aufregung bei der Christvesper im Kölner Dom. Domordner entfernten den schwarz verhüllten Störer, während tausende Gläubige zusahen.

Tausende Gläubige versammelten sich am Heiligabend zur traditionellen Christvesper im Kölner Dom. Der feierliche Gottesdienst wurde jedoch kurzzeitig unterbrochen, als ein unerwarteter Zwischenfall für Aufsehen sorgte. Auf einem später im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichten Video, das ein Kölner Künstler teilte, ist der Vorfall dokumentiert. In der Kommentarspalte äußerten zahlreiche Nutzer ihr Missfallen und kritisierten den mangelnden Respekt gegenüber dem sakralen Raum und der religiösen Feierlichkeit.

Maskierter Tänzer

Während der Zeremonie löste sich laut Bild-Zeitung, die sich auf Informationen der Kölner Polizei beruft, plötzlich eine Person aus der Gemeinde und bewegte sich nach vorne. Der Eindringling trug einen schwarzen Umhang, der seinen Körper vollständig verhüllte, sowie eine goldene Maske und weitere auffällige Accessoires. Vor dem Altar begann die Person zu tanzen. Domordner reagierten umgehend und geleiteten den Störer ohne Gegenwehr aus dem Gotteshaus. Ein Einsatz der Polizei war nicht notwendig, niemand wurde verletzt. Nach dem Zwischenfall konnte die Christmette wie geplant fortgesetzt werden.

Die Beweggründe für diese ungewöhnliche Aktion sind derzeit noch unklar.

Die Polizei teilte mit, dass bisher keine Strafanzeige in diesem Zusammenhang eingegangen sei.