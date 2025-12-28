Herzstillstand beim Einkaufen: Passanten werden zu Lebensrettern

Ein 34-jähriger Linzer verdankt sein Leben dem beherzten Eingreifen einer zufällig anwesenden Krankenschwester. Der Mann brach am Samstagnachmittag vor der Zufahrt zum Parkhaus eines Einkaufszentrums in Pasching zusammen und musste reanimiert werden.

Der medizinische Notfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr, als der Mann plötzlich kollabierte. Eine 35-jährige Krankenschwester, die sich zufällig in unmittelbarer Nähe befand, reagierte sofort und leitete lebensrettende Maßnahmen ein. Gleichzeitig wurde die Rettungskette aktiviert.

Schnelle Hilfe

Als die Polizei am Unglücksort eintraf, hatte die medizinische Fachkraft bereits mit der Wiederbelebung begonnen. Ein Polizeibeamter unterstützte die Ersthelferin bei den Reanimationsmaßnahmen, bis der Notarzt die Versorgung übernehmen konnte. Parallel dazu holte ein aufmerksamer Passant einen Defibrillator aus dem nahegelegenen Einkaufszentrum.

Erfolgreiche Rettung

Durch das koordinierte Zusammenwirken aller Beteiligten – der Krankenschwester, des Polizisten, des hilfsbereiten Passanten und der eintreffenden Rettungskräfte – gelang es schließlich, den 34-Jährigen wiederzubeleben und seinen Zustand zu stabilisieren.

Der Patient wurde anschließend ins Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz transportiert.