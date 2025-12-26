„Ich bring dich um!“ – Abgewiesener rastet vor Wiener Club aus

Vom Türsteher abgewiesen, vom Zorn übermannt: Ein 25-Jähriger rastete vor einem Wiener Nachtclub völlig aus und bedrohte nicht nur den Security, sondern auch die Polizei.

Vor einem Nachtclub in Wien-Innere Stadt eskalierte am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung, die mit der Festnahme eines 25-Jährigen endete. Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr, als ein Türsteher zwei Männern den Einlass verwehrte. Der Security-Mitarbeiter hatte die beiden aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens abgewiesen.

Die Situation spitzte sich rasch zu. Einer der abgewiesenen Männer reagierte mit massiven Drohungen gegen den 22-jährigen Türsteher und soll diesem sogar mit dem Tod gedroht haben. Der Security verständigte daraufhin umgehend die Exekutive.

⇢ Besoffen auf Skipiste: Rettungsdrama mit Messer-Attacke



Polizeilicher Einsatz

Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen, zeigte der 25-jährige Verdächtige weiterhin ein hochaggressives Verhalten. Laut Angaben der Polizei setzte er seine Drohgebärden auch gegenüber den Beamten fort. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr mussten die Einsatzkräfte physische Gewalt anwenden, um den Mann zu überwältigen.

Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern an.