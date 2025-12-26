„Das Dümmste, was ihm passieren konnte“ – Experte über Trumps Epstein-Problem

Während neue Epstein-Akten brisante Vorwürfe gegen Trump enthüllen, gerät der Ex-Präsident zunehmend in Bedrängnis. Seine Strategie könnte sich als folgenschwerer Fehler erweisen.

Das US-Justizministerium veröffentlicht seit vergangener Woche schrittweise die Epstein-Akten, wodurch kontinuierlich neue Erkenntnisse über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten ans Tageslicht kommen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der möglichen Verstrickung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Laut Angaben von „20 Minuten“ enthalten die Dokumente unter anderem die Aussage eines nicht identifizierten Mannes, dem eine Frau in den 1990er Jahren anvertraut haben soll, von Trump und Epstein gemeinschaftlich vergewaltigt worden zu sein.

Zudem existiert angeblich ein Schreiben von Epstein an den verurteilten Sexualstraftäter Larry Nassar, das Andeutungen enthält, „unser Präsident“ teile deren Neigung zu „jungen Mädchen“. Das US-Justizministerium stellte jedoch am Dienstagabend klar, dass es sich bei diesem Brief um eine Fälschung handelt.

⇢ Schrecklich“ – Trump bricht Schweigen zu Epstein-Bildern mit prominenten Gesichtern



Trumps strategischer Fehler

Ein Experte beobachtet, dass Trumps Umgang mit den Akten zwar parteiintern auf Kritik stößt, der Inhalt der Dokumente jedoch kaum Auswirkungen auf sein öffentliches Ansehen zu haben scheint. Er führt aus: „Wer Trump ohnehin schon als moralisch fragwürdig gesehen hat, fühlt sich bestätigt und rechnet wohl mit noch mehr Belastendem aus den Akten. Seine Anhänger hingegen werden auch den neuesten Vorwürfen keinen Glauben schenken.“

Für die tatsächliche Bedeutung dieser Anschuldigungen hinsichtlich Trumps Position und seiner Unterstützerschaft hat der Politikberater und USA-Experte Guido Weber eine klare Einschätzung: Trump habe durch seinen Umgang mit den Epstein-Akten strategisch unklug agiert. „Er hat die Gerüchte, dass in den Dokumenten etwas Schmutziges steckt, selbst angeheizt.“

⇢ Brisante Akten enthüllt: Warum fehlt Trump in Epsteins Fotogalerie?



Anhaltende Belastung

Die zögerliche Freigabe der Akten und die daraus resultierende Unfähigkeit, die Angelegenheit abzuschließen, erweise sich als nachteilig. Da bislang nur ein Teil der Unterlagen veröffentlicht wurde und Medienvertreter weiterhin tausende Seiten durchforsten, wird Trump mit diesem Thema voraussichtlich noch länger konfrontiert sein.

Weber zufolge befindet sich der Ex-Präsident dadurch in einer prekären Lage: „Früher konnte er oft mit neuen Skandalen ablenken. Diesmal hat Trump ungeschickt agiert. Dass die Akten stückweise öffentlich werden, ist das Dümmste, was ihm passieren konnte.“

⇢ Je jünger, desto besser“: Polizeiprotokoll enthüllt Epsteins Abgründe



Weber konstatiert zudem eine wachsende Unzufriedenheit in Trumps Wählerbasis. Als Indiz dafür führt er die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey vom November an, bei denen die Demokraten deutliche Siege verzeichneten – teilweise deshalb, weil die besonders loyalen Trump-Anhänger laut Weber weniger mobilisiert werden konnten als erwartet.