Unfall

Vereiste Scheiben: 74-jähriger Lenker rammt Senior im Krankenfahrstuhl (FOTOS)

FOTO: BRK Kreisverband Berchtesgadener Land
1 Min. Lesezeit | 26. Dezember 2025

Vereiste Scheiben wurden einer 74-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis: In Bayern kollidierte sie mit einem Krankenfahrstuhl und verletzte einen 96-Jährigen.

Am Christtag ereignete sich in Bad Reichenhall (Bayern) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 96-Jähriger in seinem Krankenfahrstuhl verletzt wurde. Eine 74-jährige Autofahrerin übersah den Senior offenbar beim Linksabbiegen, da ihre Fahrzeugscheiben teilweise noch mit Eis bedeckt waren. Bei der Kollision erlitt der betagte Mann mittelschwere Verletzungen, weshalb er in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert werden musste.

Unfallursache Eisscheiben

Nach aktuellen Informationen befindet sich der Verletzte in einem den Umständen entsprechend guten Zustand.

KO KOSMO-Redaktion
