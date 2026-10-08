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Erpressungsfall

Nach Affäre erpresst: Arzt zahlt mehr als 500.000 Euro

Nach Affäre erpresst: Arzt zahlt mehr als 500.000 Euro
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

Eine Affäre, ein Versprechen und dann fünf Jahre Angst. Ein Arzt zahlte einen unvorstellbaren Preis für eine Nacht.

Ein verheirateter US-amerikanischer Arzt lernte eine Frau über soziale Medien kennen. Nach einem gemeinsamen Abendessen verbrachten die beiden eine Nacht miteinander. Der Mediziner hielt in der Folge Kontakt zu der 49-Jährigen, die offenbar auf eine gemeinsame Zukunft hoffte – angeblich soll sogar eine Hochzeit auf Hawaii in Aussicht gestellt worden sein.

Doch aus der Affäre wurde ein kostspieliger Albtraum: Die Frau begann damit, dem Arzt zu drohen, intime Fotos und private Chatverläufe zu veröffentlichen. „Fünf Jahre lang hat sie Druck gemacht“, berichtet das Opfer laut „Kurier“. Um seine Ehe und seine berufliche Existenz zu schützen, überwies er ihr in diesem Zeitraum mehr als 500.000 Euro.

Urteil in Wien

Die anhaltenden Erpressungsversuche blieben letztlich nicht ohne rechtliche Folgen. Am Wiener Landesgericht wurde die 49-Jährige zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Das Gericht verpflichtete sie zudem zur Rückzahlung von 252.000 Euro – jener Betrag, der sich im Verfahren lückenlos nachweisen ließ.

Die Verurteilte gab an, das gesamte Geld verspielt zu haben. Als weiterer Bestandteil der Strafe wurde ihr auferlegt, eine Spielsucht-Therapie fortzuführen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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