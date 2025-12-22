Brisante Akten enthüllt: Warum fehlt Trump in Epsteins Fotogalerie?

Frühe Warnzeichen ignoriert, politische Verbindungen verschleiert: Die Epstein-Akten enthüllen nicht nur das Ausmaß des Missbrauchs, sondern werfen Schatten auf höchste Kreise.

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das US-Justizministerium wirft ein grelles Licht auf behördliche Versäumnisse und politische Verflechtungen. Die Dokumente offenbaren nicht nur die systematische Skrupellosigkeit des verurteilten Sexualstraftäters, sondern auch beunruhigende Fragen zur Rolle von Ermittlungsbehörden und hochrangigen Politikern.

Besonders brisant erscheint die nun dokumentierte Tatsache, dass bereits 1996 eine Anzeige gegen Epstein vorlag. Eine namentlich nicht genannte Künstlerin meldete den Behörden, der Millionär habe Fotografien ihrer minderjährigen Schwestern im Alter von 12 und 16 Jahren entwendet. Laut den handschriftlichen Aufzeichnungen soll Epstein die Frau zuvor gebeten haben, Aufnahmen junger Mädchen in Schwimmbädern anzufertigen. Als sie die Angelegenheit thematisierte, drohte er ihr angeblich, „ihr Haus niederzubrennen“. Erst 2005 – nahezu ein Jahrzehnt nach diesen ersten dokumentierten Vorwürfen – leiteten die Behörden ernsthafte Ermittlungen ein.

Prominente Verbindungen

Die veröffentlichten Dokumente enthalten zahlreiche Fotos prominenter Persönlichkeiten im Umfeld Epsteins, darunter Michael Jackson und der frühere britische Prinz Andrew. Auffällig häufig taucht der ehemalige US-Präsident Bill Clinton in den Aufnahmen auf – ein Umstand, den der amtierende Präsident Donald Trump wiederholt thematisiert hat. Allerdings fehlt bei den Bildern jeglicher Kontext bezüglich ihrer Relevanz für die Ermittlungen. Ein Sprecher Clintons bezeichnete die Veröffentlichung als taktisches Ablenkungsmanöver des Weißen Hauses.

Bemerkenswert ist hingegen die relative Abwesenheit Trumps in den freigegebenen Akten, obwohl dessen enge Verbindung zu Epstein bekannt ist. US-Medien berichten, dass 16 Dateien, darunter ein Foto mit Trump, von der offiziellen Webseite entfernt worden sein sollen. Die unvollständige und teilweise geschwärzte Veröffentlichung erschwert eine fundierte Einordnung der Dokumente. Parlamentarier beider Parteien kritisieren die selektive Informationspolitik und werfen der Regierung vor, bewusst Material zurückzuhalten.

Politische Reaktionen

Die Demokraten gehen in ihrer Kritik noch weiter. Der Fraktionsvorsitzende im Senat, Chuck Schumer, bezeichnet das Vorgehen als „Gesetzesbruch“ und „Vertuschung, um Donald Trump vor seiner hässlichen Vergangenheit zu schützen“. Diese Einschätzung scheint in der Bevölkerung auf Resonanz zu stoßen: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 60 Prozent der US-Bürger davon ausgehen, Trump habe von Epsteins Aktivitäten gewusst. Insbesondere die Stammwählerschaft fordert seit langem eine vollständige Aufklärung der Vorgänge.

Die Aussagen eines Epstein-Opfers unterstreichen die Kaltblütigkeit des 2019 in seiner Gefängniszelle tot aufgefundenen Millionärs. Laut Vernehmungsprotokollen verlangte Epstein von den Mädchen Ausweise, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich minderjährig waren – „weil er ihnen nicht glaubte“. Während die Akten keine neuen Erkenntnisse über weitere involvierte Personen liefern, verdichten sie das Bild eines Systems, in dem Missbrauch systematisch betrieben und durch Einschüchterung, gesellschaftliche Isolation und möglicherweise politische Einflussnahme geschützt wurde.

