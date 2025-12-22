Marine-Offensive: Frankreich sticht mit Mega-Flugzeugträger alle EU-Mächte aus

Mit einem Mammutprojekt von über 10 Milliarden Euro will Frankreich seine maritime Schlagkraft ausbauen. Präsident Macron gab grünes Licht für Europas künftig größtes Kriegsschiff.

Frankreich treibt den Bau eines neuen Flugzeugträgers voran, mit dem das Land seine Position als maritime Militärmacht festigen will. Präsident Emmanuel Macron bestätigte nun die bereits 2020 skizzierten Pläne. „Die Entscheidung für dieses umfangreiche Programm ist in dieser Woche gefallen“, erklärte Macron bei einem Truppenbesuch auf einem französischen Militärstützpunkt in Abu Dhabi nahe der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus. Der neue Träger soll den alternden Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ ablösen.

Das unter der Bezeichnung „Porte-Avions Nouvelle Génération“ (PANG) laufende Projekt wird mit voraussichtlichen Kosten von 10,25 Milliarden Euro veranschlagt. Nach Fertigstellung wäre es das größte je in Europa gebaute Kriegsschiff. In Europa verfügen neben Frankreich lediglich Großbritannien, Italien und Spanien über Flugzeugträger, während die USA elf und China drei solcher Schiffe im Dienst haben.

Wirtschaftliche Bedeutung

Laut Macron wird das Großprojekt auch die französische Wirtschaft stärken, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Auf der Plattform X teilte Verteidigungsministerin Catherine Vautrin mit, dass der neue Flugzeugträger 2038 in Dienst gestellt werden soll – genau zu dem Zeitpunkt, an dem die „Charles de Gaulle“ voraussichtlich ausgemustert wird.

Politische Debatte

Der derzeitige französische Flugzeugträger wurde 2001 in Betrieb genommen, etwa 15 Jahre nach der ursprünglichen Auftragserteilung.

⇢ Friedensgespräche auf der Kippe: Selenskyj stellt Trump Bedingungen



Angesichts der angespannten Haushaltslage Frankreichs hatten einige Abgeordnete aus der politischen Mitte und dem gemäßigten linken Spektrum zuletzt eine Verschiebung des Projekts gefordert.

Frankreich zählt zu den führenden Militärmächten Europas und gehört zu den fünf offiziell anerkannten Atommächten.