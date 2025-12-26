Besoffen auf Skipiste: Rettungsdrama mit Messer-Attacke

Nach dem Après-Ski verlor er die Orientierung und schlief auf der Piste ein. Als Retter ihn wecken wollten, zückte der betrunkene 18-Jährige ein Messer.

Ein stark alkoholisierter 18-jähriger Snowboarder sorgte am Donnerstag für einen Einsatz der Pistenrettung auf der „Herren-WM-Strecke“. Gegen 17.15 Uhr, nach Ende des Liftbetriebs, entdeckten Rettungskräfte den jungen Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im oberen Pistenbereich. Vermutlich hatte er zuvor ein Après-Ski-Lokal in der Nähe verlassen, dabei sein Snowboard zurückgelassen und im Anschluss die Orientierung verloren. In seinem Rausch war er schließlich auf der Skipiste nahe dem Gipfel eingeschlafen.

Die alpinen Rettungskräfte fanden den Betrunkenen noch vor Einbruch der Dunkelheit und wollten ihm helfen. Als sie versuchten, ihn auf einen Motorschlitten zu heben, zog der desorientierte Jugendliche plötzlich ein Klappmesser und fuchtelte damit herum. Obwohl er die Helfer nicht direkt bedrohte, zogen diese sicherheitshalber die Polizei hinzu.

Dramatische Bergung

Die Einsatzkräfte konnten dem jungen Mann das Messer abnehmen und transportierten ihn anschließend mit dem Motorschlitten sicher ins Tal. Dort versuchten Polizeibeamte, ihn zum Vorfall zu befragen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war der 18-Jährige jedoch nicht mehr in der Lage zu antworten. Stattdessen erbrach sich der Mürztaler mehrfach, bevor er vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schladming gebracht wurde.

Die Identität des Mannes konnte über seinen mitgeführten Ausweis festgestellt werden.

Rechtliche Folgen

Der Vorfall bleibt für den jungen Snowboarder nicht ohne Folgen. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts der Anstandsverletzung wird auch geprüft, ob ihm die Kosten für den eigentlich vermeidbaren Einsatz in Rechnung gestellt werden.