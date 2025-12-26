KOSMO KOSMO
Sachbeschädigung

Nächtlicher Terror in Skigebiet: Unbekannte attackieren Schneekanonen

(envato: Skigebiet)
1 Min. Lesezeit | 26. Dezember 2025

Nächtlicher Vandalismus in Brixen: Unbekannte rissen Schneestangen aus einer Verkehrsinsel und attackierten damit Schneekanonen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Freitag kam es in Brixen im Thale zu einem Fall von Vandalismus. Gegen 00.15 Uhr entfernten mehrere bislang nicht identifizierte Personen am Erlenseeweg Schneestangen sowie Straßenleitpflöcke von einer Verkehrsinsel. Mit diesen Gegenständen attackierten die Täter anschließend in der Nähe befindliche Schneekanonen.

⇢ Einbrüche, Diebstähle, Vandalismus: Kinderbande (11-14) auf frischer Tat ertappt

Schadensausmaß unklar

Bei der Aktion wurden einige der Schneestangen beschädigt. Ob die angegriffenen Schneekanonen ebenfalls Schaden genommen haben, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Untersuchungen.

Die Polizeiinspektion Westendorf bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 7209 zu melden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

