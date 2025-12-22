Einbrüche, Diebstähle, Vandalismus: Kinderbande (11-14) auf frischer Tat ertappt

Sechs Kinder und Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren sollen in Niederösterreich eine Verbrechensserie mit 20.000 Euro Schaden verursacht haben. Der Älteste sitzt bereits in Haft.

Eine Gruppe von sechs Minderjährigen im Alter zwischen elf und 14 Jahren steht im Verdacht, in Niederösterreich eine Serie von Straftaten verübt zu haben. Die Delikte reichen von Fahrzeugdiebstählen über Einbrüche in Kraftfahrzeuge bis hin zu Sachbeschädigungen an Pkw. Nach Angaben der Polizei vom Montag beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 20.000 Euro.

Die Verdächtigen sollen in Traiskirchen und Leobersdorf im Bezirk Baden sowie in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha insgesamt sechs Fahrzeuge gestohlen oder unbefugt in Betrieb genommen haben. Darüber hinaus werden der Gruppe mehr als zehn Einbrüche in Kraftfahrzeuge, Diebstähle aus Fahrzeugen und Sachbeschädigungen an Pkw in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt zur Last gelegt. Hinzu kommen weitere Vergehen wie Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel.

Ein am 27. November in Traiskirchen entwendetes Fahrzeug konnte am vergangenen Dienstag an der Raststation der Südautobahn (A2) bei Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt sichergestellt werden.

Festnahme auf frischer Tat

Ein 14-jähriger Tatverdächtiger legte ein weitgehendes Geständnis ab und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt. Die fünf strafunmündigen Kinder wurden in die zuständigen Krisenzentren gebracht beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Laut polizeilicher Aussendung handelt es sich bei den Tatverdächtigen um Staatsbürger aus Rumänien, Polen, den Niederlanden, Österreich und Belarus, die teilweise in Wiener Krisenzentren untergebracht sind. Die Gruppe wurde am Montag der Vorwoche in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt auf frischer Tat ertappt, als sie versuchte, in einen Pkw einzubrechen.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Niederösterreich führt bereits seit Ende November Ermittlungen gegen die Gruppe. Die Untersuchungen dauern weiterhin an, da die Ermittler von zusätzlichen Straftaten der bereits gefassten Verdächtigen sowie weiterer Gruppenmitglieder in Niederösterreich ausgehen.

