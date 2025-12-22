Brutale Jugendbande (13-15) prügelt auf Mann ein – Opfer flüchtet in Schlosspark

Drei Wiener Jugendliche schlugen auf einen 20-Jährigen ein und forderten Bargeld. Nach seiner Flucht in den Schlosspark Bad Vöslau klickten am Bahnhof die Handschellen.

Nach einer Rangelei im Schlosspark Bad Vöslau nahm die Polizei drei jugendliche Verdächtige fest. Der Vorfall ereignete sich am 14. Dezember 2025 gegen 9 Uhr, als Beamte der örtlichen Polizeiinspektion wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung alarmiert wurden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt von drei Jugendlichen attackiert worden war.

Das Trio soll nach einer Auseinandersetzung Bargeld gefordert und auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Dem Opfer gelang schließlich die Flucht in den Schlosspark. Mit Verletzungen unbestimmten Grades suchte der 20-Jährige später selbständig einen Arzt auf.

Festnahme am Bahnhof

Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten der Inspektion Baden die Verdächtigen etwa eine Stunde später am Bahnhof Bad Vöslau stellen und festnehmen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um drei Wiener im Alter von 13, 14 und 15 Jahren.

In den anschließenden Befragungen verweigerten alle drei die Aussage. Während der 13-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien für die beiden älteren Jugendlichen die Einlieferung in die Justizanstalt Wien-Josefstadt an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.