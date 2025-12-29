Wichtige Nachrichten bleiben, der Rest fliegt – WhatsApps clevere Speicherlösung

Der beliebte Messenger WhatsApp verfeinert sein digitales Aufräumwerkzeug. Die neue iOS-Beta bringt präzise Löschoptionen, die wichtige Nachrichten schützen.

WhatsApp wurde 2009 von Jan Koum und Brian Acton als simpler Messaging-Dienst für iOS ins Leben gerufen, bevor der Dienst 2014 für 19 Milliarden Euro von Meta (ehemals Facebook) akquiriert wurde. Die Plattform verzeichnet inzwischen über drei Milliarden monatlich aktive Nutzer weltweit (Stand: Ende 2025) und erfreut sich besonders in Indien, Brasilien und Indonesien großer Beliebtheit. Der tägliche Nachrichtenverkehr beläuft sich auf rund 100 Milliarden Mitteilungen.

Zum Funktionsumfang zählen Textnachrichten, Audio- und Videoanrufe, Gruppenchats, Kanäle sowie Statusmeldungen – allesamt seit 2016 durch End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Die Anwendung ist für Android, iOS, Windows, macOS sowie als Web-Version verfügbar und verzeichnet mehr als fünf Milliarden Downloads im Google Play Store. Die Business-Variante des Messengers wird von Millionen Unternehmen für die Kundenkommunikation eingesetzt.

Verbessertes Chat-Tool

Eine neue iOS-Beta mit der Versionsnummer 25.37.10.72 wurde von WhatsApp über das TestFlight-Programm veröffentlicht. Wie „WABetaInfo“ berichtet, enthält diese Version ein verbessertes Tool zur präziseren Bereinigung von Chats. Die Funktion ähnelt der Android-Beta, bei der Nutzer detailliert auswählen können, welche Inhalte aus einer Konversation entfernt werden sollen.

⇢ Ghost Pairing“: So übernehmen Hacker dein WhatsApp-Konto komplett



Anstatt alle Inhalte pauschal zu löschen, ermöglicht das Update die gezielte Auswahl von Nachrichten, markierten Elementen und spezifischen Medienkategorien, während gleichzeitig der freiwerdende Speicherplatz in Echtzeit angezeigt wird. Die iOS-Beta ersetzt die bisherige einfache Bestätigungsabfrage beim Leeren eines Chats durch ein Bottom Sheet, das detailliert aufschlüsselt, welche Inhalte betroffen sind.

Dabei wird klar zwischen regulären Nachrichten, markierten Mitteilungen und gespeicherten Medien unterschieden. Einen besonderen Schutz erhalten nun markierte Nachrichten, die von vielen Nutzern als persönliche Favoriten verwendet werden. Der Messenger fragt während des Löschvorgangs explizit nach, ob diese Starred Messages mitgelöscht oder bewusst beibehalten werden sollen, damit bei umfangreicheren Aufräumaktionen keine wichtigen Informationen versehentlich verloren gehen.

Selektives Löschen

Das Update bietet zudem die Möglichkeit, einzelne Medienkategorien wie Fotos, Videos, Dokumente oder Audiodateien separat zu entfernen. Vor der endgültigen Bestätigung zeigt der Messenger eine Prognose an, wie viel Speicherkapazität durch die Löschung freigesetzt wird, was die Entscheidungsfindung beim digitalen Aufräumen vereinfacht.

Auch Sticker und Sprachnachrichten können nun vollständig aus einem Chat entfernt werden, ohne dass Textnachrichten davon betroffen sind. Besonders in aktiven Gruppenkonversationen, wo sich solche Inhalte rasch ansammeln, können Unterhaltungen so effizient bereinigt werden, während relevante Textinformationen erhalten bleiben.

Die neue Funktion ist sowohl über die Chat-Informationen als auch mittels Wischgeste in der Chatübersicht zugänglich und folgt der bekannten Bedienlogik für Chat-Einstellungen.

Die erweiterten Optionen zur Chatbereinigung werden graduell an TestFlight-Teilnehmer und vereinzelt an reguläre App-Store-Nutzer verteilt, sodass nicht alle Anwender sofort Zugriff erhalten.